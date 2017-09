Philippe Mestres préside toujours aux destinées du festival lyrique, dont la 29ème édition vient tout juste de s’achever. Mais pour le 30ème anniversaire, en 2018, l’association veut « ouvrir un nouveau chapitre. Certes, des questions se posent en termes de financement, mais le lien vital avec la mairie de Marmande se poursuivra, les relations avec le Conseil départemental et le Conseil régional aussi, même s’il y a des difficultés, et nous pouvons également compter sur Val de Garonne Agglomération depuis quelques années. Toutefois, nous avons décidé de faire appel à des financeurs privés » explique le président. Un nouveau vice-président, Jean-Bernard Gonzalez, sera donc chargé du mécénat et des partenariats, mais il n’est pas le seul « petit nouveau » du bureau. « Si le but du festival est toujours la promotion de l’art lyrique et des jeunes chanteurs, nous avons souhaité mettre en place une nouvelle équipe, pour, à la fois, de la continuité et du changement ».

Des pistes pour les 30 ans

Un nouveau bureau qui est constitué en grande partie de professionnels du spectacle, à l’image de Jean-Paul Burle, ex-directeur du Pin Galant de Mérignac, qui connaît bien le festival marmandais puisqu’il est membre du jury du concours depuis… 23 ans ! Autres professionnels, Manuel Sébastian (secrétaire général) et Gérard Founau (vice-président chargé de l’artistique), qui étaient responsables du CNIPAL, Centre national d’insertion professionnelle des artistes lyriques. Tous sont conscients que la grande force du festival reste le concours international de chant. Et, sans vouloir trop en dévoiler, ils semblent déjà fourmiller d’idées pour le 30ème anniversaire, « qui doit être un grand moment du festival, même s’il faudra faire en fonction des besoins et des moyens ». Quelques pistes sont toutefois évoquées, comme « le rajeunissement du public et de l’image du concours, mais aussi organiser quelque chose pour un plus large public ». Pour cela, le bureau pourra aussi compter sur l’expérience des « anciens », comme Janine Ducos (vice-présidente chargée du bénévolat), Géraldine Orrazzio (, trésorière, en place depuis cette année), Marie-Claire Mestres, Sophie Picard et Sophie Séris, et la force des bénévoles, unanimement salués et remerciés par ce nouveau bureau.