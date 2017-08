Le festival lyrique de Marmande reste fidèle à son partenariat avec un autre acteur culturel marmandais, le cinéma Plaza, et propose, demain soir, une séance spéciale à l’occasion de l’édition 2017 des fameuses Nuits Lyriques.

Après Faust, et avant l’ouverture du concours international de chant, mercredi au Comœdia, c’est le chef d’œuvre de Brian De Palma, réalisé en 1974, qui sera projeté ce mardi 22 août à 20h30, au cinéma marmandais.

«Phantom of the paradise», sorti en février 1975, a obtenu le Grand prix du festival d’Avoriaz. Dans ce long-métrage cultissime, le réalisateur stylise tout à fond: les décors, l’action, les personnages.

Voici l’histoire: Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, producteur et patron du label Death Records, est, lui, à la recherche de nouveaux talents pour l’inauguration du Paradise, le palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la partition de Leach, et le fait enfermer pour trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux compositeur parvient à s’évader. Et revient hanter le Paradise…

Mardi 22 août à 20h30, au Plaza de Marmande. Entrée: 5,10€.