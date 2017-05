Une nouvelle affiche 2017 verte jaune et orange lance cette 26e édition du festival des Nuits Atypiques à travers 13 communes rurales du Sud-Gironde : Podensac, Uzeste, Saint-Macaire, Brouqueyran, Saint-Symphorien, Saint-Michel-de-Castelnau, Bazas, Villandraut, Cadillac, Cudos, Bassanne, Escaudes, Verdelais et des lieux singuliers : des églises, des jardins, des moulins… Du 4 juin au 22 juillet, les Nuits Atypiques proposent 18 journées de festival où se succéderont plus de 20 artistes, musiciens, conteurs, comédiens, auteurs et réalisateurs.

Concert-bal au Parc Chavat

Le groupe de musique jazz et trad’ Le Peuple Étincelle inaugurera le festival par un concert-bal gratuit à 16h30 le dimanche 4 juin au Parc Chavat de Podensac, à l’occasion de son centenaire (1917-2017) et de rendez-vous aux jardins.

Le groupe a publié son dernier album sur le label Daqui des Nuits Atypiques. Il y aura aussi à 11h une visite du Parc Chavat avec Jean-Marc Depuydt, conseiller municipal chargé du patrimoine ; à 12h un pique-nique : à 14h « un tour du monde en musique avec Daqui », une conférence musicale de Patrick Lavaud, directeur artistique des Nuits Atypiques ; à 15h, une nouvelle visite du parc et à 16h30 le concert-bal.

Une large part du programme concocté par Patrick Lavaud, directeur artistique des Nuits, proposera des concerts de « musiques du monde » : la chanteuse et joueuse de saz turque Canan Domurcakli, le oudiste marocain Mostafa El Harfi, le trompettiste sud-africain Kei MacGregor, le groupe mongol Khan Bogd ou encore le groupe bengali d’Anando Gopal das Bâul, l’électro-balkan de Shazalakazoo.

Hip-hop avec Gaël Faye

Le hip-hop sera à l’honneur cette année avec Gaël Faye, musicien, compositeur, interprète (et auteur) franco-rawandais qui entraînera les festivaliers entre Bujumbura et Paris, le 22 juillet à Saint-Macaire.

Programme complet sur le site : les nuitsatypiques.org. Tarifs : 1 concert/spectacle : 10€ ; 5 concerts/spectacles (hors 22 juillet) : 30€ ; Pass Festival : 50€ ; gratuit -16 ans.