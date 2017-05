L’association Salsa Chula organise une seconde édition du festival Latin’Africa, le samedi 3 juin, au Château de Tastes à Sainte-Croix-du-Mont.

L’après-midi sera consacrée aux stages (salsa couple, estilo, rumba, kizomba, afro contemporain, coupé décalé, bachata), à partir de 14h.

Le programme de la soirée est riche : à partir de 19h30, concert afro-cubain avec Irawo, démos professionnelles, gala des élèves de Salsa Chula, puis soirée salsa avec DJ Max de Bordeaux.

Les artistes invités

De grands artistes sont invités : Yamirka Brown et Oscar Rodriguez de Santiago de Cuba, Athanase Koffi d’Abidjan et Camilo Alvarez de Bordeaux.

L’idée étant de jeter un pont entre les cultures latines et les cultures africaines dont elles sont en partie issues.

L’ensemble vocal Afro Cubain Irawo est né il y a 3 ans, sous forme d’une chorale accompagnée de percussions.

Sous la direction de Marion Benoît du groupe Ceiba (chants du monde), cette chorale, composée d’une vingtaine de chanteurs et trois à quatre percussionnistes, invite à découvrir une culture encore peu connue dans notre pays, en nous transmettant toute l’énergie et la richesse des chants rituels et populaires cubains, musiques festives et fédératrices.

Un pont entre Cuba et la Gascogne.

Festival Latin’Africa 2, samedi 3 juin au Château de Tastes. Infos et réservations : 06.22.15.54.71. Mail : latinafrica33@gmail.com. Facebook : latinafrica33