Depuis fin mars le village a fait connaissance avec l’équipe du journal «Le Monde», nouveau partenaire de la 2ème édition de cet événement, qui a enthousiasmé tous les participants en 2016. La première édition avait attiré 5 000 spectateurs, et cette année le public pourrait bien doubler. Mais à tout événement de cette importance doit suivre une préparation minutieuse, et c’est dans ce but que Laurence Corona, cheville ouvrière du festival, viendra accompagnée d’Alexandra Maud, nommée coordinatrice des bénévoles de «l’extérieur».

Appel aux bénévoles des villages voisins

Car les organisateurs, le maire Jean Michel Moreau en tête, souhaiteraient que les personnes des villages voisins, intéressées par ce projet, puissent renforcer l’effectif des bénévoles de Couthures. Elles seront les bienvenues à la réunion du vendredi 16 juin à la salle du foyer, près de la mairie, à 21 heures. Le festival aura lieu du 27 au 31 Juillet. Si vous êtes disponibles, vous êtes les bienvenus.

Rappelons que la cantatrice Barbara Hendricks, ambassadrice du Haut-commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, a accepté d’être la marraine du festival. Étant très curieuse de ce qui se passe dans le monde, toujours prête à s’exprimer sur ses engagements et prônant un journalisme libre et responsable, elle se mêlera aux festivaliers et répondra à toutes les questions que ceux-là voudront bien lui poser, au cours de multiples rencontres. Car on pourra parler de tout librement et sans langue de bois, avec un journaliste de son choix, dans la décontraction et la bonne humeur. Les soirées seront réservées aux concerts, théâtre ou danse. Que de belles journées en perspective et nous reviendrons bientôt dans nos colonnes sur les 7 thématiques qui seront abordées avec les 120 intervenants présents sur les bords de Garonne.

Nadine Doyen