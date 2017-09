Ce samedi 9 septembre à partir de 16h, en bas des remparts de Saint-Macaire, se déroulera la troisième édition du festival des remparts. Cette année la programmation fait la part belle à toutes les composantes de la black music : à 17h le rock 60’s et 70’s mâtiné de soul avec The Possums, à 18h30 le reggae envoûtant et Alam, à 20h le hip-hop dansant des Ambrassadors, à 21h le blues rock and roll festif de Bone Tee and the Slughunters et à 22h30 le rythm and blues Bogaloo explosif de Moon Hop.

Samedi 9 septembre à partir de 16h, festival des remparts (concerts). Entrée gratuite, restauration maison sur place. Contact.festivaldesremparts@gmail.com