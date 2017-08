Samedi 2 septembre et dimanche 3 septembre, pour la troisième année, les « Espèces de clowns » de tout horizon seront au rendez-vous à Saint-Macaire, à l’invitation de l’association « Les Épiciers de la Benauge », avec le soutien du conseil départemental et de la municipalité pour un week-end de rires, d’émerveillement et de tendresse !

Entrée libre, participation au chapeau.

Programme

Samedi 2 septembre.

11h : « Le clownarium » dans le jardin d’Arlette, allée des Tilleuls.

12h : Apéro de bienvenue.

14h30 : « La petite visite d’Augustine » par Augustine Picard.

14h30 : « Tangoon » par la Cie Imagine (tout public). 16h30 : « Mon tonton Duke » par Chouia la clown (dès 3 ans).

16h30 : « Mise en bouche » par la Cie Les poneys rouges (dès 7 ans).

18h30 : « Germaine et Germaine » par la Cie Quand les moules auront des dents (tout public).

18h30 : « Mucho Miguel » par la Cie La tendresse du gravier.

21h : « Impromptu » par la Cie Le voyageur debout (dès 6 ans).

Dimanche 3 septembre.

11h : « Mon tonton Duke » par Chouia la clown.

11h : « Mucho Miguel » par la Cie La tendresse du gravier.

15h : « Veronica 24/24 » par la Cie Les poneys rouges (tout public).

15h : « Impromptu » par la Cie Le voyageur debout.

16h30 : « Germaine Germaine » par la Cie Quand les moules auront des dents.

16h30 : « La petite visite d’Augustine » par Augustine Picard.

18h : « Tangoon » par la Cie Imagine. Et aussi le salon d’écoute « Qu’est-ce que tu fabriques ? » par l’association Palabras et l’expo photo d’Iza Pauly.