Barsac Festival africain Ndadje à la salle Bastard

L’association Amitié Barsac Sénégal organise la 6e édition du festival africain Ndadje, samedi 24 et dimanche 25 septembre, de 9h à 18h30 à la salle Bastard, au profit des enfants des écoles de Sekhela Diarga au Sénégal. Au programme : stage de danse parents-enfants, stage de salsa, soirée samedi à 20h avec les concerts des compagnies Ceiba et Sanou, repas sénégalais. Et aussi un défilé de mode, marché artisanal, vide-greniers solidaire, ateliers de percussions adultes-enfants, animations percussions afro, intervention de la banda Los Gaujos de Barsac, animations musicales afro, chorale, bal Poussière. Buvette et petite restauration sur place.

Collecte de matériel scolaire

Une collecte de matériel scolaire pour les enfants des écoles de Sekhela Diarga au Sénégal est également organisée : cahiers, stylos, crayons de couleur, tout le matériel scolaire dont vous ferez don sera le bienvenu.

Les horaires

Samedi 9h-18h30, marché artisanal et vide-greniers. 10h : animations. 20h : soirée sénégalaise, repas et concerts.

Dimanche : 9h-18h, marché artisanal et vide-greniers. 11h : animations.

Tarifs

Adultes 15€ avec résa ; 16€ sans réservation. Enfants : 7€ avec résa ; 8€ sans réservation.

Contact: Lamine Traore au 06.34.48.15.20.