Lagupie «Festi'pomme», la pomme en fête

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, Lagupie fête la pomme. L’idée émane de l’association « Lagupie Sport Loisirs » et de son président Michel Charlot qui sont partis d’un constat : « Nous avons quelques vergers dans le coin et nous voulions soutenir une production locale, de bons produits qu’il faut défendre et valoriser. On entend trop de critiques sur la pomme, cette fête est une occasion de lui redonner ses lettres de noblesse auprès du plus large public ».

Défendre le terroir

Concours de gâteau à base de pommes, repas festif où la pomme n’est jamais très loin, stands du conservatoire du végétal de Montesquieu qui parlera des variétés anciennes, pépiniéristes… ce Festi’Pomme est déclaré d’intérêt communautaire au même titre que les Confituriades ou Festivino, une petite fierté pour son président : « Val de Garonne Agglomération a estimé que notre action avait un sens, celui d’une fête qui défende le territoire, le terroir ».

Cette année, l’opération est menée en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves (APE) qui gère le vide-greniers du dimanche matin (06.83.82.53.05).

Programme

Samedi 1er : soirée chorale en l’église de Lagupie à 20h30.

Dimanche 2 : animations autour de la pomme. Marché du Cœur et rando dans les vergers du domaine de Peyreton, de Christine et Christophe Segrestan, partenaire de cette fête. Stands de produits régionaux des Fermes de Garonne, concours culinaire, manège, jeux anciens. Restauration gourmande et dansante.