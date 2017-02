Fédérale : Saint-Médard, Salles et Bazas jouent gros

Fédérale 1 :

Les Langonnais devront attendre huit jours (en principe) pour aller défier Nantes dans leur course au maintien, des vents de 130km/h étant annoncés sur la Loire-Atlantique.

Dans la même course, les Saint-Médardais ont un match capital avec la réception de Bagnères de Bigorre, les Bigourdans n’étant cependant pas très performants hors de leur antre.

Fédérale 2 :

Lormont (6e) n’aura pas la partie facile à Gimont (9e), les Gersois étant dans l’obligation de l’emporter pour croire encore en un hypothétique maintien, des Gimontois de plus plutôt solides.

Le duel des extrêmes se déroulera à Aire/Adour où les locaux, dernier de la poule, recevront le leader du RCBA. Sur le papier le résultat peut ne faire guère de doute. La réalité pourrait bien être tout autre, les Aturins tirant leur dernière cartouche.

Enfin les Sallois (8e) n’auront pas le choix lors de la réception d’Hagetmau (4e) : il leur faudra gagner ou gagner pour rester en course pour le maintien.

Fédérale 3 :

Poule 14, les Bazadais (8e) jouent gros lors de la réception de Bon-Encontre/Boé (10e). Une seule issue, la victoire. Dans le même temps, les Floiracais n’auront pas le déplacement le plus simple à Négrepelisse, des Tarn et Garonnais qui s’étaient imposés à l’aller.

Poule 15, quitte ou double pour des Villeneuvois (10e) qui doivent battre Pont-Long (4e) pour continuer à mathématiquement croire au maintien. Rion des Landes (8e) doit absolument engranger également et cela face au leader Saint-Paul les Dax…. et les Rionnais peuvent le faire.

Poule 16, le dernier, Blaye, se rend chez le second, Sainte Foy la Grande. Les Foyens n’ont pas l’intention de laisser filer une victoire dont les Blayais auraient pourtant tant besoin. Enfin Mérignac (6e) devra se payer le scalp de Sarlat (7e) et ainsi éloigner un candidat direct dans la course à la qualification.