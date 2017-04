Les Tangos du CA Lormont ne pouvaient rêver scénario plus incertain et plus improbable pour accéder aux 16e de finale de Fédérale 2.

Battus de quinze points à l’aller, il leur fallait disposer des Béarnais de seize unités au moins ou de rafler un point de bonus (trois essais d’écart pour ce faire) sans que l’adversaire de prenne dans le même temps le bonus offensif (maxi sept points d’écart au final).

Les Girondins ont donc marqué cinq essais tout en en encaissant deux, et ils ont battu leur adversaire de huit unités. Le scénario idéal donc ou l’art de passer par le fameux trou de souris, celui qui au final vous apporte une joie incommensurable.

Redoutables Castelsarrasinois

Voici donc nos Lormontais propulsés en 16e de finale et ce face à ce qui se fait de mieux à ce niveau de la compétition, Castelsarrasin.

Avec deux défaites en tout et pour tout au cours de la saison régulière, les Tarn-et-Garonnais font parti du cercle très fermé des gros prétendants à la montée en Fédérale 1. Ils ont caracolé en tête de la fameuse poule 7, un ensemble réputé être le plus relevé de ce niveau de la compétition.

Avec des statistiques remarquables, 3 essais par match en moyenne par exemple, les futurs adversaires des Tangos seront les grands favoris de cette double confrontation mais les Girondins possèdent les atouts pour les contrarier.