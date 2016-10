Layrac Fédérale 3. Mathieu de Carli: l'âme de l'engagement

C’est l’éternel recommencement! Mathieu De Carli pousse les limites de la retraite. «J’ai déjà arrêté trois fois de jouer. Je te rassure, ils n’ont pas eu à me forcer la main pour que je revienne.» Il faut dire qu’à l’AS Layrac la magie opère. «Je suis tombé dans le meilleur club qui soit. Quand j’en parle, j’en ai des frissons. Renoncer au maillot, ça signifierait que ma carcasse ne supporte plus les chocs. Un jour, je sais, la raison l’emportera.»

Invaincu depuis 3 ans

Le club de l’Agenais étonne par son fonctionnement. Petit par les moyens financiers (budget de 130 000 €), grand par le culte du collectif. Des valeurs insoupçonnables, insoupçonnées qui rajoutent une dimension presque surréaliste. L’apprentissage en Fédérale 3 a été époustouflant. «En se cognant Salles d’entrée, on a pris la mesure du championnat.» Battre le futur champion de France, puis épingler le CA Périgueux à son tableau de chasse en phases finales, n’est pas neutre. Dans son antre, Layrac est invaincu depuis trois ans. Relais sur le terrain, le meneur d’hommes a été le pendant idéal de David Ardilouze, l’entraîneur historique.

«Quand David est parti à Casteljaloux, il m’a dit: c’est un mec comme toi qui doit prendre la suite. J’avoue qu’être entraîneur, c’est un rêve de gosse. Je ne pensais pas l’être aussi tôt. Mon complice Éric Bourdeilh (entraîneur des lignes arrières) a plus d’expérience que moi. Je suis excité à l’idée de voir ce que va donner la saison. Nous disposons d’un bon groupe, avec des mecs bien sous tous rapports.»

Par son réseau, Mat est parvenu à convaincre des recrues. Pas de noms clinquants, à l’exception de Damien Cler, international à VII, lui aussi dans le moule de l’esprit maison. Ici, à Layrac, on joue pour l’amour du maillot.

«Si aujourd’hui j’en suis là, je le dois à des Marmandais qui sont devenus mes amis. Les Peso, Gobatto, Bezos, Castaignède, Philippe Gallesio m’ont tout appris. Les tickets sports, à l’époque, je les ai utilisés jusqu’au dernier pour fréquenter l’école de rugby de l’USM.»