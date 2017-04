Les Bleu et Rouge de l’AS Mérignac Rugby ont assumé leur statut samedi soir en disposant une nouvelle fois de Surgères sans trembler.

Les Mérignacais avaient obtenu une victoire bonifiée huit jours plus tôt lors du match aller et pour faire bonne figure devant leurs supporters ils ont réédité cette performance. Les visiteurs n’ont eu dès lors que leur courage à opposer et les locaux ont régalé en déroulant un rugby plutôt attractif, celui qui sur les deux manches leur ouvre grand les portes des 32e de finale.

Les choses s’enchaînant désormais à un rythme effréné, la première manche de cette double confrontation aura lieu dès le week-end prochain, toujours à domicile, et face à Saint-Paul les Dax.

Saint-Paul favori logique

Les Landais ont terminé premier de la poule 15, un classement qui les a exempté de barrages.

Vainqueurs à trois reprises en déplacement lors de la saison régulière, ils ont mordu la poussière une fois à domicile. Cette équipe assez joueuse (2,5 essais marqués en moyenne) est également performante en défense (moins de un essai encaissé par match).

Les Landais seront les légitimes favoris de cette double confrontation, sachant que les Mérignacais adorent le statut d’outsiders….