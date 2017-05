De Fleurance (F.2) au RC Bon Encontre-Boé (F.3), quel point commun ? Réponse : un groupe de copains décidés à jouer ou à rejouer ensemble sous un nouveau maillot.

Sur le marché des transferts, le club de l’Agenais se montre actif. Le désir de relancer la machine est manifestement le moteur conditionnant l’arrivée de plusieurs éléments ayant opéré à un niveau supérieur.

David Ardilouze, nouvel homme fort de l’encadrement sportif, façonne le groupe, en y injectant des joueurs d’expérience. Le RCBB a été dans le dur lors des deux dernières saisons. Repêché à chaque fois en bénéficiant de concours de circonstances, le club cher à Frédéric Lodetti souhaite vivre plus sereinement la prochaine saison.

«La notion de plaisir est au centre des débats», certifie David Ardilouze. «Nous comptons dans les rangs pas mal de jeunes. Il est bon de les entourer. C’est un des axes qui a été choisi dans la mission du recrutement.»

Nicolas Dupouy et Morgan Pottier quittent Marmande

Au chapitre des arrivées, ils sont plusieurs en provenance de Fleurance : Jérémy Barada, Justin Mirande, Lucas Arbones, Luc Lafforgue (trois quarts), plus l’ouvreur Nicolas Dupouy (US Marmande) et le talonneur Damien Martegoutte (Tournon d’Agenais) qui évoluaient auparavant à l’AS Fleurantine. Un groupe de copains désireux de partager en commun une autre aventure sportive, à laquelle se joint le pilier gauche de 31 ans Morgan Pottier (ex-Agen, Colomiers et Marmande). Depuis 7 saisons, il portait les couleurs de l’USM. Cette année, il a très peu eu l’occasion de s’exprimer, à cause d’une longue blessure.

Dès lors qu’il aura réglé ses ennuis de santé, ce sera assurément un renfort de poids.

Parti de Bon-Encontre en 2014, il a passé les trois dernières saisons au RC Montauban (F.2 et F.3). Le 3e ligne aile Pierre Poloni était revenu compétitif après plusieurs blessures. Éliminé en 32e de finale par Miélan, le RC Montauban repart donc en Fédérale 3… Niveau dans lequel continuera à jouer Poloni de retour dans son club d’origine. C’est aussi une bonne pioche pour Bon-Encontre.

Le club de l’Agenais enregistre une autre signature : le pilier droit William Escuraing arrive de l’AS Layrac. Futur point de chute de joueurs bon-encontrais ayant choisi de rejoindre la bande de Mat de Carli et Éric Bourdeilh. A savoir : Eurélien Bauchoux (2e ligne), Vincent Jeanne (3e ligne), Nicolas Jeanne et Maynard (trois quarts).