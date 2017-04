Alex Pérez avait prévenu : « On se dit pourquoi pas et on va essayer de se faire plaisir ! » Et c’est exactement ce qu’ont fait les Girondins du CM Floirac lors de cette rencontre retour du barrage en contestant très longtemps la supériorité pourtant avérée des locaux.

Les deux formations s’étaient quittées sur un 31-31 finalement équitable à l’issue du match aller à Floirac. Il fallait donc pourvoir l’emporter d’au moins un point pour passer ce tour et les Sang et Or auront mis les ingrédients pour se donner le droit de rêver. Thomas Grimaldi va marquer le premier essai des siens au cours d’un premier acte très serré (10-10).

Un score trop lourd

Tout reste à faire donc aux agrumes mais les locaux vont accélérer un soupçon dès la reprise. Ils vont alors prendre le score et ne plus rien céder à des visiteurs qui malgré tout croient toujours à l’exploit en n’hésitant pas à envoyer du jeu. Jérémy Moreau marquera bien le second essai des siens mais la machine tarnaise fait preuve d’un froid réalisme.

L’écart se creuse, trop, et le sort du match bascule irrémédiablement dans le camp des locaux, laissant aux Floiracais comme un arrière goût d’amertume.