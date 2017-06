Fédérale 3 : Bazas, Floirac, Gujan, Mérignac et Blaye avec les clubs du Poitou-Charentes

L’AS Mérignac rugby et le Stade Blayais ne seront pas trop dépaysés. La saison passée, ils avaient déjà croisé le fer avec des clubs du Poitou-Charentes comme Surgères ou Barbezieux-Jonzac. La saison prochaine, ils auront en plus Rochefort, Poitiers, Parthenay, Chauray et La Couronne, qui viennent de ce même comité. Ils auront aussi affaire à des voisins avec la présence du promu Gujan-Mestras dans leur poule, ou encore de Floirac et Bazas. Les clubs girondins évitent donc la solide poule 9, dans laquelle est tombée le Stade Foyen, composée essentiellement de clubs du Périgord-Agenais dont l’ogre périgourdin, qui n’a donc pas pu accéder à l’étage supérieur.

Composition de la poule 8 :

Mérignac, Blaye, Bazas, Floirac, Gujan, Surgères, Chauray, Parthenay, Poitiers, Rochefort, La Couronne, Barbezieux-Jonzac