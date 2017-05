Qui succédera au RC Royannais, champion 2016 de Fédérale 2B? Après avoir éliminé L’Isle Jourdain (28-21), Fleurance (26-21), Castelsarrasin (17-9), l’équipe 2 de l’US Bergerac poursuit brillamment sa route. Sans interruption, les demi-finales du championnat de France auront lieu le prochain week-end. A Tournon d’Agenais, les Bergeracois ont remis les compteurs à zéro, faisant abstraction de leurs deux échecs durant la phase régulière face au CAC.

Le plus important, c’est d’arriver en forme au meilleur moment. Les phases finales transcendent les troupes de Frédéric Faure et Sébastien Oyhanondo, faisant preuve d’une grande solidarité, après s’être emparé du score (2 essais de Manuel Paradas Busquets et Jonathan Rhode, 2 transformations de Frédéric Poey, 1 drop de Kevin Potet) et su le conserver. L’adversaire des demi-finales se nomme Lannemezan, tombeur de Céret (22-15) en quart. Le CAL a remporté 19 victoires et concédé un nul durant toute la saison. On devrait connaître le terrain d’ici mercredi.

Dans la partie haute du tableau, l’autre demi-finale mettra aux prises Suresnes à Châteaurenard.