« Prendre les matches, comme ils viennent », un discours convenu ? A Bergerac, nul n’a pour principe de se prendre la tête. Pousser l’aventure le plus loin possible, c’est plutôt l’ambition première (à l’instar du titre de champion de France 2013) que de se focaliser sur une montée en Fédérale 1. A croire que le sujet n’est pas primordial, obsessionnel. D’ailleurs, à la question posée ouvertement un soir à l’entraînement: qui est pour, qui est contre la montée en Fédérale 1 ? Les avis des joueurs, bien tranchés, sont partagés.

Une montée: “il faut voir”

Cette confidence, on la doit de la part de l’entraîneur Jérémy Bertin : « chacun a sa préférence. La décision sera prise d’une manière collégiale. »

L’USB serait-elle en mesure de refuser une accession dans la division supérieure ? Dans le cas où évidemment elle franchirait le prochain et non moins redoutable obstacle, à savoir le CA Castelsarrasin.

Cette hypothèse a de quoi surprendre. Le coach des lignes arrières la justifie ainsi : « on connaît les exigences de la Fédérale 1. On l’a vécu pendant deux saisons. C’était assez compliqué. Le club aborde une phase charnière. Certains auraient moins envie de jouer au-dessus. Sans compter que la réserve est appelée à disparaître selon la réforme fédérale… Cela laisse supposer un profond changement au sein de l’effectif. Dans cette orientation future, on perdrait pas mal de joueurs. Tous ces facteurs sont à prendre en considération. »

Une « belle » très ouverte

Cette question existentielle ne retire en rien la motivation extrême du groupe, dont la montée en puissance s’est confirmée à Fleurance. Au lieu de protéger son avance acquise au match aller (33-24), l’USB a fait ce qu’elle estimait bon de faire : « se rendre dans le Gers pour l’emporter. »

En marquant autant d’essais (Ouali et Marty) que leurs hôtes, les hommes de Rémi Escudier et Jérémy Bertin alignent 8 victoires consécutives, après leurs doubles succès sur Malemort en barrages et sur Fleurance en 16e de finale. Le dernier faux-pas remonte au 19 février à… Castelsarrasin (8-23), futur adversaire des huitièmes (7-14 mai).

« En prenant une option lors du premier match à Gaston-Simounet, ça doit nous donner de la confiance pour la manche retour. Si Cahors peut me fournir sa recette, je suis preneur. » Jérémy Bertin fait allusion à la performance des Lotois ayant fait tomber en mars la longue invincibilité des Tarn-et-Garonnais au stade Adrien-Alary.

Par contre, en octobre dernier, Matt Farmer et ses partenaires avaient infligé la seule défaite du CAC à l’extérieur (20-6).

En 2014, l’USB barre la route au CAC

Cette « belle » promet beaucoup d’intensité et d’émotion, chargée en symboles forts : dernier match à Alary de Julien Duneufgermain, l’opposition des frères Farmer (Matt et Michaël), le souvenir de 2014 où Bergerac avait privé… Castelsarrasin d’une montée, à ce même stade de la compétition. Pour mémoire, à cette époque, le CAC s’était imposé chez lui à l’aller (24-11), avant de céder au match retour (13-31) à Bergerac.

Resserré depuis les phases finales, le groupe sera inchangé. L’USB joue cartes sur table. « On repart avec les mêmes. »

Par conséquent, dimanche, les 22 joueurs alignés seront : Mouhoubi – Marty, Lozeille, Battistello, Delmas – (o) Farmer, (m) Lachaud – Jazeix, Jardel, Casagrande – Nugent (cap), Duneufgermain – Racca, Sisombath, M. Ouali; puis Xifre, Laval, A. Ouali, Sempey, Placais, Espiasse, Goubié, Gelade.