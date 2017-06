La fumée blanche s’est élevée dans le ciel au-dessus du stade de Lirac. La prospection a duré plus longtemps que prévue. «On a sondé plusieurs pistes et notre choix s’est arrêté sur Nicolas Matéos, que nous avons reçu vendredi soir», explique Jean-David Borenstein. Le manager est soulagé : «on ne pouvait plus reculer. Nous devions nous déterminer pour rassurer les joueurs.»

L’USC a fait appel à Nicolas Matéos, qui a occupé les fonctions de responsable des avants à l’US Marmande, de novembre 2014 à mai 2016.

Après une année blanche, où il a tenu à couper un peu pour se régénérer, le voici donc à nouveau investi dans une structure voisine, plutôt familière. Lors de sa carrière de joueur achevée en 2013, il a défendu les couleurs de l’Union Rugby Marmande – Casteljaloux.

L’ancien professionnel, passé par Agen, Narbonne, Tours…, sera associé à Jonathan Ponthoreau, l’homme du sérail (double champion de France), promu entraîneur des lignes arrières, après avoir montré un attachement sans faille à la tête de l’équipe B durant trois saisons.

Ce nouveau tandem a été nommé en lieu et place de David Ardilouze et Patrick Hollevoet, alias « Bob », partis exercer au RC Boé-Bon Encontre (Fédérale 3).

Des réservistes marmandais recrutés

L’USC disputera sa quatrième saison en F.2. Au chapitre des recrues, sont annoncées : Walter Moser (2e ligne), Charly Brun (3e ligne), Romain Graniczick (9 ou arrière) de l’US Marmande. Son frère Marc, qui a opéré une paire de fois en équipe fanion (saison 2014-2015), parti en espoir à Montauban, serait susceptible de le rejoindre. Le troisième ligne bazeillais Romain Monbrun (ancien de l’USM) sera également casteljalousain. Il est question qu’Alban Maucouvert (qui était reparti à Captieux) s’en revienne pour se lancer un nouveau défi. Des contacts ont été établis avec Lionel Zanini (pilier) de Marmande, l’arrière Hugo Tolot de Pont-du-Casse.

Au cours de l’intersaison, l’USC perd les joueurs suivants: l’ouvreur Kevin Girou, le troisième ligne Mouhsine Lamssirine (tous les deux à Gaillac), le centre Émile Courcelles (entraîneur-Joueur au Port-Sainte-Marie), le troisième ligne Mathieu Jacquemin (retour à Layrac).