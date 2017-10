C’est le grand soir pour le derby au sommet entre Marmande et Casteljaloux. La question est de savoir si l’USC, dauphin invaincu, a les moyens de faire mieux que de résister au leader. Du côté de Dartiailh, le staff local a des certitudes sur le potentiel de son groupe, mais ne comptez surtout pas sur lui pour dénigrer le voisin. Humilité, respect, on se garde bien “de se voir plus beau que tout le monde. Casteljaloux est second au classement, c’est nullement le fait du hasard. Son parcours de début de saison mérite la plus grande considération”, assure Julien Bouic.

L’homme de terrain marmandais dispose d’un large effectif, au point qu’il a fallu arbitrer des choix. Comme prévu, le pilier Arsène N’Nomo fait son retour dans le quinze de départ. A droite, Benjamin Sicaud, titulaire à tous les matches, sera-t-il mis au repos? Auquel cas, Brahim Baffou est pressenti en tête de mêlée. La deuxième ligne est inchangée; Fred Lestrade revient à peine à la compétition. Il évoluera ce soir en équipe B.

USM: deux légers doutes

Un petit doute plane sur le retour du capitaine Rémi Moreau. Au repos le week-end dernier, il a subi un KO à l’entraînement, dans la semaine. Le flanker a consulté un spécialiste. L’incertitude sera levée au dernier moment. Ludo Bevilacqua se tient prêt à toute éventualité. La charnière Sandile Nxumalo – Bruno Mantovani est reconduite. Le jeune Abel Thomas et Thomas Fontalirant sont sur la feuille de match en la qualité de remplaçant.

Selon le manager Franck Tauzin, il y aurait un doute sur la participation du centre Baptiste François, gêné par une contracture aux ischio-jambiers. S’il devait déclarer forfait, l’Anglais Cameron Gregory-Ring serait alors associé à l’ancien valencien Damien Furini.

USC: Maxence Conilh derrière la mêlée

Du côté de Casteljaloux, n’ayant rien à perdre mais tout à gagner dans ce derby, la formation alignée sera sans surprise, copie conforme de celle victorieuse de Lormont. Deux nouveaux joueurs prendront place sur le banc: Florian Gauthier et Bruno Labarchède, car Lionel Zago est absent pour raison familiale.

Le demi de mêlée Joël de la Bardonnie, qui ne s’est pas entraîné vendredi soir pour raison professionnelle, est annoncé remplaçant. L’ancien bazadais Maxence Conilh est maintenu au poste de n°9.

Enfin, le stade Dartiailh sera copieusement garni pour un derby espéré emballant, excitant. Au-delà de l’enjeu, souhaitons effectivement que le rugby en sorte grandi. Et que le meilleur gagne!

5e journée de Fédérale 2, samedi soir (20h30) au stade Dartiailh.

Les équipes probables

US Marmande: Becat – Deguilhem, Furini, François, Pampouille – (o) Mantovani, (m) Nxumalo – Broudiscou, Moreau (cap), Anania – Cazautets, Monto – Sicaud, Graffouillère, N’Nomo

Remplaçants: Baffou, Barès, Monpouillan, Germain, Bevilacqua, Thomas, Fontalirant.

US Casteljaloux: Lafon – Wara, Vergniol, Tremouille, Roy – (o) Joubert, (m) Conilh – Mombrun, Previtali, David (cap) – Jabel, Baudas – Maucouvert, Lauga, Dore

Remplaçants: Clave, Clocher, Gauthier, Labarchède, Moser, J. de la Bardonnie, Douzon.