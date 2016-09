Salles Fédérale 2 : la rentrée approche

Après une saison en tous points remarquable, les Sallois ont acquis le droit de retrouver la Fédérale 2 en s’offrant le plus beau des cadeaux : un titre national. Personne ne doutera que ce dernier n’ait pas été fêté avec la plus grande des ferveurs mais les Sangliers ont dû retomber les crampons sur terre pour préparer une saison qui s’annonce copieuse. Après avoir disposé d’Issoire (33-10) lors du premier match amical de la saison, ils seront ce samedi à Hendaye pour un dernier tour de chauffe. Il sera alors temps de se tourner vers le premier rendez-vous officiel de ce nouvel exercice avec la réception de Morlaas. Tapis dans l’ombre du voisin Palois dont le stade du Hameau est à quelques encablures, les Morlanais ne font a priori pas partis des favoris de cette poule 8 mais ils possèdent des atouts pouvant leur permettre de jouer les trouble-fêtes. En tout premier lieu, un buteur hors pair en la personne d’André Hough. Avec plus de 1.200 points marqués en Pro D2 ou Top 14, l’ancien buteur sud-africain de Pau et Albi sera un sacré plus dans le système morlanais.

Face à Narjissi

Et à bien y regarder, les huit autres adversaires auront également des atouts de tout premier ordre. Les deux autres clubs girondins notamment : le RCBA et Lormont sont armés pour jouer les premiers rôles, tout comme peuvent l’être Aire/Adour, dont le recrutement fait référence, ou Fleurance qui a aussi attiré dans ses filets de gros poissons (Djalil Narjissi par exemple). Il faudra aussi compter avec Orthez et Hagetmau, des valeurs sûres à ce niveau de la compétition, sans oublier Gimont et l’Isle Jourdain jamais faciles à jouer. On le voit bien, la saison s’annonce rude mais les Sallois seront prêts.