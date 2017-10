On n’est pas passé loin d’un séisme samedi soir à Marmande. Et oui, l’US Casteljaloux a vendu chèrement sa peau. Ceux qui lui promettait une déculottée en ont été quitte pour reconnaître ses valeurs morales et physiques incroyables. Les troupes de Nicolas Matéos et John Ponthoreau ont su employer la bonne méthode – avec intelligence et malice – pour faire quasiment jeu égal, avec la grosse l’armada locale. Pour preuve, cette farouche volonté d’aller chercher la victoire sur la dernière action, en détenant trois balles de matches sur des penal-touches à quelques mètres de la ligne de but… Qui l’aurait imaginé ? Dans leur for intérieur, les visiteurs y ont cru jusqu’au bout. Ce grand mérite leur revient.

L’USM discrète dans la conquête

Pour sa part, l’USM, qui détenait un avantage indéniable en mêlée, n’a pas su profiter de ce secteur de jeu. L’USC a trouvé la parade en la faisant pivoter, en sortant illico ses ballons, souvent par Walter Moser, excellent, se rappelant aux bons vieux souvenirs de ses anciens partenaires. Sur ses possessions, deux pertes seulement, c’est une gageure qui a été parfaitement relevée. De surcroît, fait rare à mentionner : l’USM a perdu le bénéfice d’un ballon (46e) en mêlée, permettant à l’USC, dans la continuité de l’action, d’obtenir une pénalité (12-10).

Certains diront que l’USM a pris de haut cette valeureuse formation. C’est possible, en tout état de cause, le grandissime favori n’a guère dominé son sujet, manquant de provisions en touche (9 ballons, la plupart sur des fraps, contre 13 prises aux visiteurs).

Par conséquent, privé de rampe de lancement, il n’a jamais été en position de former des mauls portés, d’amener le danger dans la zone de vérité, contrairement à son adversaire lui infligeant en particulier une reculée de 30 m (53e), séquence sur laquelle les locaux concédaient une pénalité.

Rébellion au final

Pendant onze minutes (53e-64e), le « challenger » s’est même payé le luxe de mener au score (13-12) à la suite de cette nouvelle réalisation de Valentin Joubert. Un signal d’alarme endigué par un drop de l’entrant Fontalirant (64e), puis par une pénalité de Becat (67e), sanctionnant une rare indiscipline de la part des avants casteljalousains (18-13).

L’apport de sang frais à l’heure de jeu a permis à l’USM de reprendre la main. Mais, franchement, n’attendait-on pas mieux de sa part ? Au point de subir une pression au final, une rébellion dans les cinq dernières minutes ! Un remarquable baroud d’honneur des « Cadets de Gascogne », sortant de ce derby par la grande porte !

Une pénalité peut cacher un… essai

Si la seconde période a été marquée par des temps-morts, une neutralité (6-6) aux pieds, l’acte précédent s’est démarqué par des actions de mouvement, des essais, trois, dont deux pour les locaux.

Sur une contre-attaque joliment amorcée par Mickaël Becat, servant au cordeau Adrien Pampouille (9e). Une action limpide sur un côté dégarni. Cette relance aurait pu être évitée si le dégagement visiteur avait trouvé la touche.

La réplique de l’USC venait du Fidjien Wara ouvrant une brèche béante plein axe pour décaler son arrière Benjamin Douzon (21e).

Au fond, ce derby USM – USC a tenu à peu de chose, par exemple, l’histoire d’un poteau, un tournant absolument. Petite cause, grand effet : la tentative de tir aux buts de Becat heurtait le montant. A la réception, un manque de vigilance des trois quarts entraînait une regrettable mêlée à 5 mètres. Sur laquelle s’en suivait l’irréparable. Sandile Nxumalo sollicitait le petit côté. A un contre un, l’ailier Marius Deguilhem se montrait intraitable sur le décalage…

Devant au score (12-7), l’USM, qui aurait pu accentuer son avance juste avant la pause, sans une défense héroïque, n’a pas été en mesure de se mettre à l’abri. La faute à qui? A quoi?

Dans les rangs adverses, tout a été fait pour remettre en cause son succès. Le bonus défensif était amplement mérité pour l’USC.

Fiche technique

A Marmande (stade Dartiailh) : US Marmande – US Casteljaloux 18-13 (12-7)

Arbitre : M. Passemar (Midi-Pyrénées)

Affluence : 2 500 spectateurs.

USM : 2 E Pampouille (9′), Deguilhem (27′), 1 T (9′) et 1 P (67′) Becat, 1 DG (64′) Fontalirant

USC : 1 E Douzon (27′), 2 P (46′, 53′) et 1 T Joubert.

US Marmande: Becat – Deguilhem, Furini, Grégory-Ring, Pampouille – (o) Mantovani, (m) Nxumalo – Broudiscou, Bevilacqua, Anania – Cazautets (cap), Germain – Sicaud, Graffouillère, N’Nomo ; puis sont rentrés : Baffou, Barès, Monpouillan, Monto, Mijoint, Thomas, Fontalirant.

Carton jaune : Anania (33 ‘).

US Casteljaloux: Douzon– Wara, Lafon, Tremouille, Roy – (o) Joubert, (m) De la Bardonnie – Moser, Previtali, David (cap) – Mombrun, Baudas – Maucouvert, Clocher, Clave ; puis sont rentrés : Doré, Gauthier, Lauga, Jabel, Labarchède, Vergniol, Conilh.

Carton jaune : Previtali (14′).

Évolutions du score : 7-0 (9′), 7-7 (21′), 12-7 (M-T), 12-10 (46′), 12-13 (53′), 15-13 (64′), 18-13 (67′).

Réussite au pied : Joubert (P : 2 sur 3, T : 1 sur 1); Becat (P : 1 sur 2 ; T : 1 sur 2) ; DG : Fontalirant : 1 sur 2.

Meilleurs joueurs : Cazautets, Pampouille, Furini, Becat (USM), Clocher, Maucouvert, Baudas, Mombrun, David, Moser (USC).