Fédérale 2. L'USM n'est pas candidate à la montée

Idée saugrenue ? Fantasme ? Certains prennent leurs rêves pour des réalités. Chacun formule ses vœux. Une rumeur enfle sur des réseaux sociaux : l’US Marmande en Fédérale 1 ? Certains prédisent un repêchage de la FFR. Si le club s’était préparé à cette éventualité sportive, il n’en est rien sur un plan administratif.

Marmande pas du tout concerné

Interrogé par nos soins, le président Jacky Arpoulet le dit tout net : « je n’ai reçu aucune sollicitation de la part de la FFR. Si ça devait se présenter, ce que je ne crois pas du tout, l’USM refuserait la proposition de monter en Fédérale 1. Compte tenu des aménagements apportés dans la réforme sportive, nous serions pris de court. Il s’est écoulé un mois depuis les huitièmes de finale, stade de la compétition que nous n’avons pas atteint. Tout ça se prépare bien en amont. Marmande repartira en Fédérale 2, c’est mieux ainsi. »

A croire que beaucoup de clubs s’interdisent de franchir le cap, avançant diverses raisons, fausses excuses parfois : un niveau sportif à appréhender auquel ils ne sont pas préparés, l’augmentation du budget, la disparition de l’équipe réserve remplacée par une équipe espoirs, l’alignement d’équipes de jeunes…

Orsay et Orthez refusent

Essayons d’y voir un peu plus clair. Parmi les huitièmes de finalistes (gagnants) ayant acquis sportivement le droit de monter en Fédérale 1, officiellement, deux clubs, Orsay et Orthez (vainqueur de Marmande et Arcachon), ont décliné l’offre après réflexion. Ils jugent cette « promotion » trop précoce : « ce serait brûler les étapes, nous n’y sommes pas préparés ».

Autrement dit, il ne resterait que six des huit promus au départ : Suresnes, Vienne, Hyères, Ceret, Hendaye, Bergerac. Insuffisant pour prétendre à l’application de 4 poules de 12 en Fédérale 1.

Par conséquent, des perdants des huitièmes de finale ont été invités à un repêchage. Quels clubs désignés par substitution ?

Repêchage: Bassin d’Arcachon à la place de Castelsarrasin

Sur cette liste, arrivaient ensuite par ordre décroissant: Stade Niortais et Castelsarrasin. Le club des Deux-Sèvres a donné son accord, il rejoindra l’élite amateur. Par contre, le club tarn-et-garonnais a préféré repousser cette offre. Par conséquent, c’est au RC Bassin d’Arcachon d’être invité à prendre sa place. Le RCBA s’était préparé à une montée, la Gironde sera donc représentée par trois clubs avec Langon et Saint-Médard-en-Jalles.

Contrairement à ce qu’a pu être dit ou écrit, aucun autre club n’a été sollicité officiellement par la FFR et la commission des compétitions. On sait juste que Mauléon, Châteaurenard, Mazamet, St-Denis, St-Jean en Royan pourraient être contactés.

Tout dépendra des « litiges » en cours, de l’état de santé financière de certains clubs qui opéraient déjà en Fédérale 1.

La désignation des poules interviendra lors du congrès national (22-24 juin) à Bourges. Thierry Murie, vice-président de la FFR, chargé du rugby amateur, nous l’a confirmé. « D’ici là il n’y aura aucune information à ce sujet qui pourrait semer le trouble pour rien. A quoi bon faire des supputations fantaisistes. Même s’il reste en suspens quelques cas épineux, j’annoncerai les poules, quitte à le faire sous forme d’une ou deux options. »