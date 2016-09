Marmande Fédérale 2. L'USM chute à Issoire

L’USM a payé sa mauvaise entame de match: Issoire mène 10-0 (1 E, 1 T, 1 P) au bout de 20 minutes de jeu. La deuxième partie de la première période est Marmandaise: 1 pénalité de Becat, 1 essai de Broudiscou et une nouvelle pénalité de l’arrière Becat. Après avoir été menée 10-0, l’USM prend alors les devants: 11-10 (45e).

Dans le second acte, les troupes de Julien et Guillaume Bouic n’ont pas été en position de confirmer, au lieu de quoi, ce sont les Auvergnats qui ont matérialisé leur temps fort par un nouvel essai (54e) et 2 autres réussites du buteur (63e, 66e). L’USM s’est faite surprendre au cours de cette 1er journée, marquée par les succès de Castelsarrasin et Cahors à l’extérieur, respectivement à Casteljaloux (19-9) et St-Yrieix (29-18). Bergerac perd d’une courte tête à Malemort (3-6).

L’USM était formée de: 1. Pottier, 2. Graffouillère, 3. Sicaud - 4. Germain, 5. Lestrade (cap) – 6. Jales, 7.Anania, 8. Broudiscou – (m) Nxumalo, (o) Dupouy – 11. Deguilhem, 12. François, 13.Cameron, 14. Fumey – 15. Becat

Remplaçants: 16. Barès, 17. Baffou, 18. Marmié, 19. Bevilacqua, 20. Allant, 21. Bula, 22. Eziyar.

A noter que la réserve de l’USM s’est imposé sur le terrain d’Issoire (13-3), à la faveur d’un essai de Barberin, 2 pénalités et 1 transformation de Gauthier Barès.

La prochaine journée de championnat est prévue le 25 septembre sauf pour Marmande, son match contre Malemort étant reporté au 9 octobre, soit le 1er match disputé au stade Dartiailh. Entre-temps, l’USM disputera un derby à Bergerac (samedi 1er octobre).