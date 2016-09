Casteljaloux Fédérale 2. L'USC perd contre plus fort

Pour sa grosse débauche d’énergie à défendre la plupart du temps, l’USC n’ pas démérité sur ce point. Sinon, il faut bien admettre que le CA Castelsarrasin a pris d’emblée le match à bras le corps. Pendant la première demi-heure, les Tarn-et-Garonnais ont confisqué les ballons. En, revanche, dans l’exploitation et l’efficacité, ils ont été pour le moins stériles. Le buteur a connu trois échecs dans des positions relativement abordables. A telle enseigne, l’USC limitait la casse en première période (6-9). Un score flatteur, mais à l’évidence, le CAC, dangereux dans les enchaînements, dans la vitesse d’exécution, s’était nourri en réalité des fautes adverses (hors jeu de position, fautes dans les zones de ruck) sanctionnées par un arbitre généreux dans la distribution de cartons… L’équipe locale s’est retrouvée à 13 pendant 7 minutes (de la 16e à la 23e). D’abord, Prévitali qui écopait sur un mauvais geste, puis Bousquet était pris en position illicite dans une zone de grattage. L’arrière tarn-et-garonnais donnait un avantage logique aux siens (3e et 17e: 6-0). Curieusement, alors en supériorité numérique (15 contre 13), le CAC prenait l’option de taper la pénalité au lieu de choisir la mêlée ou la touche… Et le coup de pied se dérobait des barres (23e).

En sursis à la pause

Une rare incursion offrait aux Casteljalousains la chance de rester collé au score (9-6), à la suite d’un 2 sur 2 aux pieds de Kévin Girou. Pour un peu, le buteur n’était pas loin de remettre les deux équipes à l’égalité, sa troisième tentative heurtant le poteau.

Autrement dit, tout était possible en seconde période. Hélas, un coup de théâtre contribuait à faire basculer le match (48e): Previtali était sanctionné d’un nouveau carton jaune, ayant valeur d’expulsion définitive. Une décision très sévère au regard d’un accrochage assez anodin. Le troisième ligne s’était interposait entre un pilier de métier et son jeune partenaire V. Lafon (junior). Bref, l’USC a joué 34 minutes à quatorze. L’équipe visiteuse profitait de l’aubaine pour marquer quasi immédiatement. C’était l’unique essai de la partie (6-16).

Un bon quart d’heure casteljalousain aurait pu se matérialiser par un essai. Proche de la ligne de but, le mouvement devait prendre fin sur une faute de main. Ensuite, au cours de ce temps fort, Kevin Girou ramenait l’USC dans le bonus défensif (9-16)… Mais une ultime pénalité dans le temps additionnel (80e+2) coupait l’herbe sous les pieds… Rageant!

Résultats de la 1re journée

Decazeville – Levézou Ségala Aveyron 21-10

Casteljaloux – Castelsarrasin 9-19

Saint-Yrieix – Cahors 18-29

Issoire – Marmande 21-11

Malemort – Bergerac (bd) 6-3.

Prochaine journée (Dimanche 25 septembre)

Lévézou Ségala - Casteljaloux

Castelsarrasin – Saint Yrieix

Cahors – Issoire

Marmande - Malemort

Decazeville – Bergerac.