Fédérale 2. L'US Marmande sort le grand jeu

Sept joueurs sur le quinze de départ découvraient la pelouse du stade Dartiailh. Et ce en l’absence du demi de mêlée Sandile Nxumalo (entorse à la cheville), de l’ailier Gauthier Barès (acromio), autres recrues de l’intersaison, puis du centre Baptiste François (douleurs au bas du dos).

En outre, après le succès à Bergerac, les coaches avaient opéré à cinq changements : les rentrées de Julien Graffouillère, Claude Taofifenua (en 1re ligne), Théo Furlan (derrière le pack), puis l’ailier Jaouad Eziyar et le centre Guillaume Barbaras. Ces changements ont en aucune façon contrarié le rendement d’une formation dominant largement son sujet. Rarement, l’USM a levé le pied, enchaînant des mouvements spectaculaires, grâce à la puissance de ses avants. Le banc corrézien avait beau contesté la validité des deux premiers essais, le jeune arbitre M. Barreteau (Côte d’Argent), qui sifflait son premier match de Fédérale 2, les accordait. Au bout de 20 minutes de jeu, les locaux obtenaient un avantage confortable (17-3).

Une épreuve d’humiliation

Petit coup de gueule de Julien Bouic: il signifiait à ses joueurs de ne pas s’endormir: “bordel, on arrête de subir”. Il est vrai qu’entre-temps, Malemort Brive Olympique revenait à la marque par l’intermédiaire de son buteur Fournier (2 pénalités) et un essai de Rémi Tholey, à la suite d’un maul porté (17-11, à la 32e). C’était d’ailleurs le seul petit passage à vide observé. Rien de terrible en fait, tellement, l’USM dégageait une vitesse d’exécution et une maîtrise dans la coordination des gestes qui laissaient bouche bée les spectateurs.

Ce petit rappel à l’ordre était suivi immédiatement d’une réaction collective: un maul porté destructeur emportait tout sur son passage. Une épreuve d’humiliation sur 40 mètres ! Cette démonstration de force était confirmée dès l’entame de la seconde période. Certainement, la plus belle action du match, avec à l’origine une percée royale plein fer du centre Guillaume Barbaras, relayé par son complice Maleli Bula. Cet éclair de génie de la ligne de trois quarts était achevé par les gros (31-11, 48e).

Un festival d’essais

Le vif ailier Marius Deguilhem, décisif sur l’essai de Becat en 1re période, était à son tour à la réalisation, après un excellent travail de la part des avants. Le sixième et dernier essai marmandais était, il faut le dire, un peu chanceux. Sur un lancer hasardeux en fond de touche, l’habile et opportuniste Benoît Broudiscou était tout heureux de se trouver au bon endroit pour marquer sans opposition (45-11, à la 70e).

Jusque-là invaincu, Malemort, affichant malgré tout des intentions de jeu, n’a rien pu faire contre la puissante machine marmandaise. Samedi soir, la preuve a été faite que le potentiel en fera baver plus d’un. A condition de garder une certaine humilité et d’y mettre tous les ingrédients comme ce fut le cas à Dartiailh.

Fiche technique

A Marmande: US Marmande – Malemort Brive 45-18 (24-11)

Arbitre: M. Barreteau (Côte d’Argent)

Affluence: 1000 spectateurs

USM: 6 E de pénalité (13e), Becat (20e), Taofifenua (37e), Sicaud (48e), Deguilhem (63e), Broudiscou (70e), 1 P (2e) et 4 T (13e, 20e, 37e, 48e) Becat, 2 T (63e, 70e) Dupouy.

Malemort: 2 E Tholey (32e), Faye (82e) ; 2 P (18e, 26e) et 1 T (82e) Fournier



L’équipe marmandaise : Becat – Deguilhem, Barbaras, Bula, Eziyar – Dupouy (o), Furlan (m) – Bevilacqua, Broudiscou, Anania – Germain, Lestrade (cap) – Sicaud, Taofifenua, Graffouillère ; puis sont entrés en cours de match: Barès, Baffou, Marmié, Jales, Allant, Gregory-Ring, Fumey. Carton blanc: Jales (77e).

L’équipe de Malemort/Brive: Fournier – Louvet, Roume, Manteaux (cap), Chouiter – (o) Malithe, (m) Brousse – Bounay, Van Der Linden, Cros – Faye, Angheluta – Rémi Tholey, Da Silva, Rebeyrotte; puis sont entrés: Pouget, Tholey David, Pezet, Veyssiere, Martinez, Fernandez, Reynier.

Prochaine journée

Samedi 15 octobre

Casteljaloux – Pays St-Yrieix (20 h)

Dimanche 16 octobre

Lévézou Ségala – Issoire

Cahors – Bergerac

Decazeville – Marmande (15 h 30)

Castelsarrasin – Malemort.

Classement poule 7