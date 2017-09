Le bras de fer commence. Les entraîneurs préservent le mystère autour de la composition de l’équipe. On s’entoure de toutes les précautions, certains devant être déclarés bons pour le service, ce matin, à l’heure du réveil musculaire.

Jeudi soir, lors de la dernière séance hebdomadaire, Julien Bouic et Xavier Pourcheresse ont dégagé un groupe. En tout état de cause, manqueront à l’appel le pilier Rémi Monpouillan (touché au biceps du bras droit) et l’ailier Adrien Pampouille (inflammation de l’aponévrose), indisponibles pour six et deux semaines. Les doutes devaient se dissiper sur les participations du capitaine Fred Lestrade, Bruno Mantovani, Anthony Audignon, Thomas Fontalirant. L’ouvreur se plaignait d’un hématome contracté lors du dernier match amical contre Hagetmau.

Disposant d’un large réservoir, le staff devra aussi trancher sur plusieurs postes en concurrence. Atout indéniable, la profondeur de banc amènera une fraîcheur physique appréciable dans le courant de la seconde période. Tout en maintenant une qualité de jeu.

Cipresso absent de marque

En guise d’ouverture de championnat, l’USM retrouve les « Sangliers » de Salles, privés de son leader Joris Cipresso – une machine – de Julien Robédé (suspensions liées à la saison dernière) et de Pierre Audap (3e ligne) recrue de Lormont, blessé.

Des retrouvailles en effet, les deux clubs s’étaient opposés lors de la saison 2014-2015. D’ailleurs, le duel au stade Dartiailh, coïncidant avec la prise de fonction d’un nouvel entraîneur local (Nicolas Matéos), avait été musclé (7 cartons dont deux expulsions).

L’USM s’était imposé sur le score de 20-0. Mais n’oublions pas qu’au terme de cette saison, Marmande et Salles étaient dans le même bateau. Les Girondins étaient descendus, l’USM avait été sauvée sur tapis vert.

La saison 2017-2018 ne fait que commencer entre deux clubs affichant d’autres prétentions, la qualification, pour être au moins en accord avec la saison dernière.

Pour rappel, la fiche technique du match entre Marmande et Salles (novembre 2014).

A Marmande (stade Dartiailh) : USM – Salles 20-0 (mi-temps : 10-0)

Arbitre : M. Meler (comité des Pyrénées). 350 spectateurs.

USM : 2 E Lestrade (11e), Cheyrou (67′), 2 T et 2 P (23e, 60e) Trellu.

Les équipes

US Marmande : Trellu – Bordes, François, Ch. Bertrand, Cheyrou – (o) Becat, (m) Bouic (cap) – Bevilacqua, Moreau, Perais – Germain, Lestrade – Taofifenua, Le Goc, Pottier ; puis Menini, Bares, Brignol, Mijoint, Allant, Bau, A. Bertrand.

Cartons : Taofifenua (28e) blanc ; Bordes (36e) jaune, Bouic (36e) rouge.

US Salles : Chevalier – Citrain, Serin, Diez, Bourrut – (o) Ravat, (m) Stephan – Moirault, Salis, De Pecker – Gallego, Bechade – Maciel, Carrère, Fouquet ; puis Plagnot, Lescarret, Vilmars, Robert, Ceretto, Prat, Moala.

Cartons : Plagnot (74e) blanc ; Moala (52e), Lescarret (60e) jaune ; Fouquet (36e) rouge.

