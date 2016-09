Marmande Fédérale 2. Des retouches dans le quinze marmandais

Faux départ ! A Issoire, l’échec de l’USM (11-21) a été imputé sur le compte d’une défaillance collective. Une remise en question générale est attendue ce samedi soir à Bergerac. Pour ce fameux derby du Périgord-Agenais, une affluence record (3 000 personnes ?) pour une affiche de Fédérale 2 est espérée au stade Gaston Simounet. Cette notion de derby s’est relativement estompée avec le temps. Forcément, les chemins des deux clubs se sont séparés en 1999, à l’époque de la Nationale 1. “Si pour nous, cela évoque bien des souvenirs, pour les joueurs d’aujourd’hui, ça ne dit pas grand chose”, admet Franck Tauzin. La plupart ne sont pas de la région. “On leur a expliqué ce que représente ce match un peu spécial. C’est un beau challenge à relever”, rajoute le manager sportif général.

D’autant, comme on l’a dit, l’équipe marmandaise a raté sa sortie en Auvergne. “Au cas par cas, certains sont passés plus à côté du sujet que d’autres. Ce n’est pas pour autant qu’on les sanctionne. Les entraîneurs disposent d’un groupe de 30 joueurs. Il est normal que s’instaurent des rotations. N’oublions pas que nous allons enchaîner un bloc de cinq matches consécutifs en octobre*. La rencontre à Bergerac délivrera, on l’espère, un message positif. C’est un bon moyen de lancer notre championnat. De tirer les leçons des déficiences observées à Issoire. La séance vidéo a permis de mettre le doigt sur ces erreurs, défauts”, analyse Franck Tauzin.

Quatre changements

La composition du XV marmandais a été quelque peu modifiée. Par rapport à Issoire, quatre éléments nouveaux débuteront d’entrée de match à Bergerac: Jérémy Barès au talon, Ludovic Bevilacqua (sa rentrée en cours de seconde période a été jugée convaincante) en 3e ligne aile, Maleli Bula au centre, et Gauthier Barès (ex-Albi) à l’aile droite. Julien Graffouillère (ex-Valence d’Agen), Clément Jales (ex-Stade Niortais) glissent par conséquent sur le banc. Le centre anglais Cameron Gregory-Ring et Boris Fumey ne figurent pas sur la feuille de match.

En tête de mêlée, une incertitude planait (vendredi soir) sur la participation de Morgan Pottier: souffrant (mal au dos) et aux soins toute la semaine. En cas de forfait (décision prise quelques heures avant le match), le poste de pilier gauche serait confié à Brahim Baffou.

A Bergerac, l’équipe de l’USM devrait se présenter ainsi: Pottier (ou Baffou), J. Barès, Sicaud – Germain, Lestrade (cap) – Bevilacqua, Anania, Broudiscou – (m) Nxumalo, (o) Dupouy – Deguilhem, François, Bula, G. Barès – Becat.

Remplaçants (établis parmi les 9 joueurs suivants): Baffou, Taofifenua, Graffouillère, Moser, Jales, Allant, Barbaras, Furlan, Eziyar.

* Pour rappel, le bloc des 5 rencontres dont trois à l’extérieur de l’USM en octobre:

Bergerac – USM (le 1er) ; USM – Malemort (samedi 8, au stade Dartiailh) ; Decazeville – USM (le 16) ; USM – Cahors (le 23 à Dartiailh) ; Castelsarrasin – USM (le 30).