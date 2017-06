La FFR a dévoilé la composition des poules de Fédérale 2. Reste à les rendre totalement officielles, lors du congrès fédéral.

Pas très sympathique la poule 8 de l’US Marmande et de l’US Casteljaloux qui se sentiront un peu moins seuls en pensant aux traditionnels derbys… Sans quoi, à part les affrontements avec les voisins de la Côte d’Argent (Salles, Lormont), les deux clubs lot-et-garonnais sont tournés en direction de l’Auvergne, Corrèze, Limousin, Haute-Vienne.

Il n’y aura plus de chocs contre les Landais, Béarnais, Armagnac-Bigorre ou Midi-Pyrénées.

Voici la poule 8 dans laquelle figurent Marmande et Casteljaloux, dans un championnat comportant 22 journées au lieu de 18.





La poule 8 : AS Saint-Junien, ARC Pays de St-Yrieix, CA Lormont Hauts de Garonne, EV Malemort Brive, JA Isle, RC Clermont Cournon, RC Puilboreau, SC Tulle Corrèze, US Salles, US Casteljaloux, US Marmande.