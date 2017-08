Sollicité par deux clubs de Fédérale 1, le RC Queyrannais a dit oui sans hésiter: “recevoir Blagnac et Arcachon sur notre pelouse est pour nous un honneur. Ce sera leur dernier match de préparation avant la reprise du championnat.” Le président Jean-Marc Garin a eu confirmation vendredi soir. Il risque d’y avoir du beau monde dans l’enceinte intercommunale, tout récemment aménagée d’une main courante sécurisée. Effectivement, l’engagement de l’international Frédéric Michalak, devenu principal actionnaire à Blagnac, impulse une forte dynamique au sein du Sporting Club. Il s’est entouré d’anciens partenaires du Stade Toulousain: Christophe Deylaud, déjà en place, voit sa mission élargie, nommé manager général. D’autres grands noms du rugby français sont associés à cette ambitieuse aventure, visant à court terme la poule d’accession à la Pro D2: Benoît Lecouls et Yannick Jauzion interviendront comme consultants pour les avants et les arrières.

Seront-ils à Villefranche-du-Queyran le samedi 2 septembre? C’est possible puisque Blagnac répétera ses dernières gammes en vue du match d’ouverture contre Lavaur (10 septembre), un “remake” du quart de finale du Trophée Jean-Prat de mai dernier.

Un sparring-partner de qualité

Dans le camp adverse, la formation du Bassin d’Arcachon ne sera pas en reste. Assuré d’un large soutien des partenaires institutionnels et privés, le promu de Fédérale 1 (au budget de 1,1 M€) n’a pas lésiné dans le recrutement. Les troupes de Vincent Manta ont fourni un bon match amical lors de leur première sortie contre Bergerac (21-5), débats au cours desquels ont été incorporées plusieurs recrues: Corentin Poupeau, Brian Brooks (piliers de St-Médard-en-Jalles), Sadio Traoré (pilier de Saint-Jean d’Angély), Michaël Farmer (2e ligne de Castelsarrasin), Damien Constanzo (3e ligne de Périgueux), Matthieu Boscaro (3e ligne de Bobigny), William Morello (demi de mêlée de Tulle), Bastien Bossu (ailier d’Orsay).

En stage ce week-end à Iraty (Pyrénées-Atlantiques), les joueurs du Bassin affinent leur préparation en vue de la reprise du championnat à Anglet. En tout cas, on se délecte par avance de savoir que ces deux écuries de Fédérale 1 ont choisi Villefranche comme port d’attache, le temps d’une journée, avec repas du soir à la clé.

Coup d’envoi du match Blagnac – Bassin d’Arcachon prévu à 17 h, samedi 2 septembre, à Villefranche-du-Queyran.