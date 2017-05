Fédérale 1: quels clubs pour la poule d'accession?

Une semaine, c’est en tout et pour tout le délai accordé aux clubs postulant à la poule « Élite » de Fédérale 1. D’ici le 1er juin, leur dossier de candidature doit être transmis à la FFR.

Selon notre confrère Le Populaire du Centre, l’USA Limoges, à qui « il était prêté à tort une santé financière précaire », selon le président – l’amalgame étant fait avec d’autres mal portants – va bien, on vous rassure.

Dans sa position, il s’agissait “juste” de régulariser le fonds propre de ressource (soit 100 000 €), ce qui a été fait, mais hors délai, pour prétendre participer aux phases finales d’accession à la PRO D2.

L’USAL, qui a procédé à un changement d’entraîneurs – nominations de Romain Carmignani (ex-Béziers) et de Nicolas Vial-Pailler (ex-Valence d’Agen) en lieu et place de Nicolas Escouteloup et Sébastien Bonnet – affirme avoir fait les démarches nécessaires pour revivre à nouveau une expérience dans cette poule « élite ». A condition évidemment que la commission des épreuves de la FFR puisse regrouper au moins 10 clubs répondant aux critères exigés (sportifs, structurels, financier)…

L’ajout de critères

A savoir, présenter un budget minimum de 1,6 millions d’euros, de disposer d’une enceinte aux normes et de justifier un centre de formation opérationnel… Des ajustements ont été apportés à la suite de la séance du 21 avril dernier du comité directeur de la FFR.

Il est exigé de remplir d’autres critères précis, afin de mieux appréhender l’antichambre professionnelle.

A compter de la saison 2017-2018 et les suivantes : la composition de l’effectif devra désormais comprendre au moins 15 joueurs sous contrat de joueur de Fédérale 1 à temps plein, soumis à homologation.

A compter de la saison 2018-2019 et des suivantes : la composition de l’encadrement technique devra comprendre deux entraîneurs sous contrat homologué, d’une part titulaire d’un DESJEPS et d’autre part titulaire du DEJEPS, pour lesquels, chacun d’eux aura une rémunération équivalente au minimum à 1 000 euros brut par mois, hors avantages éventuels.

Ébauche d’une poule d’accession

La FFR tient à borner les projets afin d’éviter d’éventuelles dérives dans la gestion sportive et financière. Maintenant, reste à savoir si cette poule d’accession à la PRO D2 sera justifiée, maintenue. Sans être dans le secret des dieux, on peut penser qu’elle le sera.

Voici une éventuelle ébauche de clubs ambitieux, susceptibles de présenter les garanties nécessaires : Albi (rétrogradé de la 2e division), Bourg-en-Bresse, Provence Rugby, Chambéry, Limoges, Aubenas Vals, Roval Drôme… Rouen (futur finaliste du championnat de France Trophée Jean-Prat), et des profils qui auraient peut-être les reins assez solides pour s’y lancer : Cognac/RAC Angérien (?), Strasbourg (?), Macon (?), Blagnac? (avec l’apport de Frédéric Michalak).

Relégué administrativement en Fédérale 2, Tarbes, qui a revu sa copie, n’aurait pas renoncé à cette poule élite. Et Auch dans tout ça ? Au mieux, les dirigeants de l’association rêveraient d’un nouveau départ dans une des trois autres poules de Fédérale 1 Trophée Jean-Prat.

Le cas de Bourgoin, un des monuments du rugby est réglé : placé en liquidation judiciaire, le club de l’Isère perd sa structure professionnelle. « Suivant nos règlements, suite à ce dépôt de bilan, le club est relégué administrativement de fait en Fédérale 2 », a indiqué à l’AFP Thierry Murie, vice-président de la FFR, responsable du rugby amateur.

Bref, maintien ou non de la poule d’accession ? Tout dépendra de la qualité des dossiers des uns et des autres. La FFR devrait statuer le 9 juin.