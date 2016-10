Fédérale 1 : match à rejouer dans la poule 2

Voilà qui chamboule un peu le classement de la poule 2 alors qu’il n’y avait pas de Fédérale 1 ce week-end. Suite à l’annulation de sa victoire face au Stade Bagnérais (20-9), le Lombez-Samatan CR dégringole à la dernière place du classement avec un seul point au compteur, derrière Anglet et Nantes. En effet, les Gersois se sont vus retirer les quatre points glanés lors de la première journée à cause d’une erreur de règlement. Le coach Olivier Argentin avait remplacé son troisième-ligne centre par un talonneur à deux minutes de la fin du match. Les Bagnérais ont donc décidé de porter réclamation auprès de la fédération, en faisant valoir l’article 453 des règlements généraux, et ont obtenu gain de cause. Une bonne nouvelle pour les Pyrénéens qui voient leur seule défaite de la saison effacée. De son côté, le technicien gersois est très remonté et a promis l’enfer au Stade Bagnérais. Reste à savoir quand aura lieu ce match à rejouer. Pour l’heure, la fédération n’a pas communiqué de date.