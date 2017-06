La FFR a annoncé la composition des poules pour les championnats fédéraux (fédérales 1, 2 et 3) et Espoirs (Espoirs Reichel et Espoirs Fédérale 1), qui seront présentées au Comité Directeur du jeudi 22 juin à Bourges, dans le cadre du Congrès annuel de la Fédération.

Pour Thierry Murie, vice-président de la FFR en charge du Rugby Amateur, « cette information préalable des clubs est une innovation importante car elle leur permet de préparer en connaissance de cause leurs éventuelles questions aux dirigeants fédéraux, qui seront disponibles pour leur répondre lors du Congrès ».

Si ces poules ont été dévoilées par la commission des compétitions fédérales, il se peut que des retouches aient lieu, d’ici la validité au cours du congrès. A noter qu’en Fédérale 1, disparaissent Bobigny, Tulle, Stade Dijon et une place occupée par un des clubs charentais (fusion).

Si la poule élite (accession à la PRO D2) comprend 11 clubs comme nous l’avons dévoilé précédemment, les trois autres poules de Fédérale 1 (Trophée Jean-Prat) ne réunissent pas pour l’instant les 12 clubs espérés par la très grande majorité des acteurs de ce championnat. Au lieu de 48 clubs (4 poules de 12) espérés au départ, ils ne sont finalement que 43 en lice.

Ainsi, en poule 2, Langon recroisera le fer avec 6 clubs figurant déjà l’an passé dans la poule : St-Jean-de-Luz, Anglet, St Médard-en-Jalles, Oloron, Tyrosse, Stade Nantais. Les Stadistes seront aux prises au nouveau club né de la fusion entre RAC Angérien et Cognac. Trois promus figurent dans cette poule de… 11, dont Bassin d’Arcachon et Niort, repêchés, en raison des désistements d’Orthez et Orsay qui avaient gagné leur montée en Fédérale 1 sur le terrain.

La poule 2 du Stade Langonnais

Anglet, Oloron, Stade Nantais, RAC Angérien/US Cognac, RC Bassin d’Arcachon (P), Saint-Jean-de-Luz, Saint-Médard en Jalles, Stade Hendayais (P), Stade Langonnais, Stade Niortais (P), US Tyrosse.

La poule 3 rassemble une très grande majorité de clubs de Midi-Pyrénées. Tous opéraient à ce niveau l’an passé, exception faite d’un promu : Bergerac (finaliste du championnat de France).

Avec Trélissac, ce seront les deux « intrus » de la Nouvelle Aquitaine en Paus Occitanie.

Composition de la poule 3 :

Lavaur, Castanet, Valence d’Agen, Blagnac, Lombez-Samatan, Trélissac, Graulhet, Bagnères, Rodez, St Sulpice, Bergerac (P).

La poule 4 comprend pour l’heure 10 clubs, avec en particulier 4 promus :

Macon, Villeurbanne, Vienne (P), Ceret (P), Suresnes (P), Grasse, Hyères Carqueiranne (P), Nîmes, RC Agathe, La Seyne.