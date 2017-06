Pour une fois, les trésoriers ne vont pas faire la moue. La saison dernière, le Stade Langonnais et le Saint-Médard RC étaient tombés notamment dans la poule de Rouen, pour un déplacement coûteux et interminable. Cette fois-ci, les deux clubs ont eu plus de chance au tirage puisque les déplacements les plus lointains seront Niort, Saint-Jean-de-Luz ou Oloron, soit moins de trois heures de trajet. Le RC Bassin d’Arcachon, fraîchement promu, a été déversé dans cette poule 2 aussi.

Cette dernière sera donc composée de cylindrées habituées à jouer les premiers rôles en Fédérale 1. Avec Tyrosse ou Oloron notamment, elle possède de sérieux clients. Langon, Saint-Médard et Saint-Jean-de-Luz ont aussi l’expérience de cet échelon. Les deux clubs girondins cités ont d’ailleurs connu une dernière saison compliquée, mais avaient goûté aux phases finales lors de l’exercice précédent.

On peut noter aussi la présence du club issu de la fusion entre Cognac et Saint-Jean d’Angély, qui s’annonce être le gros morceau de la poule, si la greffe prend. On attendait aussi beaucoup du Stade Nantais la saison passée mais le club ligérien avait été très décevant malgré un beau recrutement et de gros moyens. Est-ce la bonne saison pour les Nantais ? Anglet et Hendaye n’ont pas les mêmes moyens que les Ligériens mais on peut compter sur leur culture rugby pour trouver leur place à ce niveau. Reste à savoir comment le RC Bassin d’Arcachon et Niort, qui n’ont pas emprunté le chemin le plus court pour accéder à la Fédérale 1, vont se comporter à ce niveau. Une chose est sûre, cette poule 2 s’annonce des plus homogènes.

Poule 2

Anglet, Oloron, Tyrosse, Saint-Jean de Luz, Cognac/Saint-Jean d’Angély, Nantes, Niort, RCBA, Langon, Saint-Médard en Jalles, Hendaye