Fédérale 1 : le carton bleu, la santé avant tout

Carton blanc, carton jaune, carton rouge… carton bleu. Désormais, l’arbitre peut sortir définitivement un joueur en cas de suspicion de commotion cérébrale. Cette nouvelle application, à titre expérimental en Fédérale 1 et Top 8 féminine, est lancée par la FFR. Elle vise à renforcer la sécurité, l’intégrité physique des joueurs. Cette prévention des risques pour leur santé a déjà été testée et jugée concluante dans les diverses compétitions amateurs en Australie. A telle enseigne que la fédération australienne a décidé d’introduire le carton bleu dans le championnat professionnel (NRC) cette saison.

En France, cette mesure pourrait également s’étendre au Top 14 et à la PRO D2 en 2018-2019, si elle est qualifiée de concluante.

Sur le site de la FFR, l’Agenais Thierry Hermerel, président du Comité médical, exprime son avis: « avec le carton bleu, l’arbitre aura un pouvoir renforcé et il aura toute priorité, dès qu’il y a suspicion de commotion cérébrale, pour sortir le joueur ou la joueuse. Le pratiquant verra sa licence bloquée pendant 10 jours. Pour qu’elle soit débloquée, il faudra que le joueur ou la joueuse passe chez son médecin traitant et qu’il remplisse sa déclaration de non contre-indication à la reprise du jeu avant que ce document soit envoyé à la fédération et que l’on puisse activer le déblocage de sa licence. Les délais sont calqués sur ceux de World Rugby. »

Le joueur sorti sur carton bleu peut être remplacé dans les mêmes conditions qu’un joueur blessé.