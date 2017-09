FÉDÉRALE 1. Langon, St-Médard et le RCBA au révélateur

La FFR n’aura donc pas réussi à convaincre suffisamment de club d’accepter une montée en Fédérale 1 qu’ils avaient pourtant gagné sur le terrain et après avoir raclé les fonds de tiroir, elle n’alignera finalement que onze entités par poule au lieu des douze initialement envisagées. Il y aura donc non pas quatre matchs de plus par équipe lors de la phase initiale mais seulement deux, et donc un club exempt chaque jour de compétition.

Les trois représentants du comité de Côte d’Argent évolueront poule 2. Ce dimanche, chacun d’eux sera en déplacement : le Stade Langonnais, repêché grâce à la réforme, sera à Saint-Jean de Luz. le RC Saint-Médard, problèmes extra-sportif réglés, se rendra à Oloron et le RC Bassin d’Arcachon, nouveau venu grâce à l’invitation de la FFR, se déplacera à Anglet.

Et c’est sur l’équipe du Bassin justement que l’on compte pour porter haut les couleurs de la Côte d’Argent. Un recrutement ambitieux et un groupe très compétitif devrait permettre au RCBA de jouer les premiers rôles et ainsi être à la lutte avec Cognac-Saint Jean d’Angély, Tyrosse et Oloron. Saint-Médardais et Langonnais partent plus dans l’inconnu, eux qui ont vu leur effectif s’effriter pour les premiers et être chamboulé pour les seconds.

Emplie d’incertitudes, cette première journée devrait apporter les premières réponses sur les forces en présence.