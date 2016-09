Fédérale 1. Langon et Saint-Médard, armés pour la qualification

A l’exception de la poule élite de Fédérale 1, la FFR a programmé la première journée des trois divisions fédérales pour ce week-end. S’il y aura bien des phases finales en fin de saison pour chaque niveau, elles n’auront d’autre intérêt en Fédérale 1 que d’attribuer au vainqueur le Trophée Jean Prat. Pas de quoi s’émouvoir par conséquent et c’est donc vers le bas de tableau qu’il faudra regarder puisque le seul challenge consistera au final à sauver sa place à ce niveau.Malheur donc aux cinq clubs qui seront concernés par la rétrogradation à la suite des play-down au printemps prochain. Deux clubs du comité Côte d’Argent sont sur la ligne de départ où trente équipes en tout sont concernées. Les Langonnais qui débuteront leur dixième saison d’affilée à ce niveau et les Saint-Médardais.

Williamson pour remplacer Hierso

Les Sud-Girondins ont un nouveau staff depuis juin et c’est la paire Xavier Blond – Olivier Campan qui s’y colle. Hormis Christophe Clarac, ancien demi de mêlée d’Auch et dernièrement de Libourne, pas de nom ronflant pour le recrutement mais des jeunes sortant des équipes espoir de l’UBB et de Mont-de-Marsan. Pas de départ marquant non plus si ce n’est le flanker Bertrand Fourton qui rejoint Salles, son club formateur. Du côté de Saint-Médard, en revanche, on a musclé son équipe et notamment son pack avec les arrivées du pilier Clément Millet (Cognac) qui revient chez les Jaune et Noir, du seconde-ligne Loïk Merle (Montluçon), un solide gaillard qui remplacera numériquement Joshua Jackson, et de l’Anglais Ed Williamson (Libourne) qui devra faire oublier Jeremy Hierso. Enfin, et en plus de quelques anciens espoirs de l’UBB, les Poudriers compteront derrière sur l’arrivée du puissant Julien Fritz en provenance de Nice. Les banlieusards ont les armes pour jouer l’une des cinq premières places. Les Langonnais seront eux des outsiders au haut de tableau.