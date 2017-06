Fédérale 1 : dix clubs on été retenus pour la poule élite

“J’ai le plaisir de vous informer que dix candidatures à la poule d’accession ont été retenues, rendant possible la compétition d’accession. Une onzième est en attente de la commission d’appel de la FFR”, annonce Thierry Murie, le vice-président de la FFR, sur le site Rugby Federal. Parmi les dix clubs, on retrouve les deux relégués de Pro D2 (Albi et Bourgoin-Jallieu), des redoublants (Bourg-en-Bresse, Chambéry, ROVAL, Provence Rugby, Aubenas, Limoges) et deux nouveaux (Strasbourg et Rouen). On ne connaît pas l’identité du onzième club en attente.

Composition de la poule : Albi, Bourgoin-Jallieu, Bourg-en-Bresse, Chambéry, ROVAL, Provence Rugby, Aubenas, Limoges, Strasbourg, Rouen