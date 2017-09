Fédérale 1, 2 et 3: tous les résultats de la journée

Exempte lors de la seconde journée de Fédérale 1, Langon prend connaissance des résultats de ses adversaires de la poule 2. A noter la très bonne performance de la part du Bassin d’Arcachon. Le promu s’est imposé avec la manière devant Cognac/St Jean d’Angély. Sur la côte basque, le derby revient à Anglet, seul vainqueur à l’extérieur. Sur leur pelouse, les “Poudriers” de Saint-Médard-en-Jalles concèdent un nul. Le Stade Nantais confirme son bon début de saison, prend les commandes au classement. En queue, trois clubs pointent à zéro point: Hendaye, Cognac, Langon.

Résultats:

Nantes (bo) – Niort 31-12 ; Tyrosse – Oloron (bd) 13-8 ; Hendaye – Anglet (bo) 13-25 ; Bassin d’Arcachon - Cognac/St Jean d’Angély 35-8; St Médard en Jalles – St Jean de Luz 14-14; Langon: exempt.

Dans la poule 3 de Fédérale 1, le SA Trélissac s’est refait une santé devant Bagnères. Le promu Bergerac a résisté à Rodez. Le club blagnacais, cher à Fred Michalak, revient du Gers avec un succès bonifié.

Résultats: Lombez Samatan – Blagnac (bo) 3-24 ; Bergerac - Rodez 20-20 ; Lavaur – St Sulpice sur Lèze 26-6 ; Castanet – Valence d’Agen 36-22 ; Trélissac – Bagnères (bd) 23-18. Graulhet: exempt.

En Fédérale 2 (poule 8), toutes les équipes qui recevaient l’ont emporté. La palme revient à Casteljaloux, signant le plus écart (+22), un score éloquent assorti du bonus offensif. Lormont et Issoire ont mis des points devant Cournon et St Junien. St Yrieix et Malemort concèdent le bonus défensif.

Résultats: St-Yrieix – Isle (bd) 10-6 ; Lormont – Clermont Cournon 40-24 ; Marmande – Salles 15-0 ; Malemort – Tulle (bd) 19-12 ; Issoire – St Junien (bd) 37-30; Casteljaloux (bo) – Puilboreau 37-15.

C’était également la 1re journée en Fédérale 3. En poule 9, le derby dordognot entre promus a tourné à l’avantage de Mussidan. Lalinde n’est pas reparti les mains vides. Au stade Penetro, l‘AS Layrac met à la raison Belvès. Fumel et Sarlat finissent dos à dos. Nontron dicte sa loi à Nérac. Le champion de France Périgueux l’emporte petitement devant Monflanquin.

Résultats: Mussidan – Lalinde (bd) 15-9 ; Layrac – Belvès (bd) 16-11 ; Fumel – Sarlat 12-12 ; Nontron – Nérac 15-0 ; Périgueux – Monflanquin (bd) 16-9; Ste Foy – Ribérac (dans l’attente du résultat).

En poule 12, les deux clubs lot-et-garonnais reviennent bredouilles de leur déplacement.

Résultats: Grenade – Tournon d’Agenais 32-23 ; St Sulpice la Pointe - Bon Encontre 26-8 ; Vallée du Girou (bd) – Revel 15-17 ; Nègrepelisse – Quillan (bd) 6-0 ; RC Montauban (bd) – Beaumont de Lomagne 6-11 ; Laroque Balesta – Montesquieu Volvestre