Marmande Farfelue: souvenirs en images

Record archi-battu pour cette folle course nature qu’est la Farfelue, grâce à Francis Garcia et toute son équipe de bénévoles. Samedi, le cap des 2.400 participants a été largement dépassé, l’ambiance complètement déjantée, et ce matin, à la reprise du travail, quelques participants étaient bien fatigués mais avaient encore le sourire aux lèvres…

Il a fait beau, il a fait chaud, la Filhole et ses obstacles ont ravi tout le monde, la soirée s’est… follement terminée en musique, après un feu d’artifice, comme promis. Vivement le bilan définitif… et vivement l’année prochaine!

Cliquez sur l'image pour l'agrandir