La librairie “Le Gang de la clef à molette”, située sous les arcades de la place du marché, organise une soirée spéciale, demain à partir de 18h30.

Elle invite en effet le public à rencontrer l’équipe de la Revue Far Ouest, qui raconte des histoires hybrides, entre la revue écrite et la série TV.

«A mi-chemin entre le journalisme et le cinéma documentaire, Revue Far Ouest a pour ambition de questionner les grands enjeux qui traversent notre région du Sud-Ouest: il s’agit de partir de chez nous, du local, pour ancrer des histoires, des personnages qui nous questionnent plus globalement sur notre place au sein de la collectivité» expliquent les libraires.

Cette rencontre, demain vendredi 9 juin à 18h30, est bien sûr ouverte à tous.