Faites un break

Mercedes Classe E Break : break haute couture

Six mois après avoir dévoilé le profil de la Classe E berline, Mercedes présente aujourd’hui sa configuration break.

Un véhicule fondamentalement haut de gamme, à la physionomie rassurante, bien équilibré et collé à l’asphalte. 4,93 m sous la toise, soit un brin plus longue que le précédent millésime, cette Classe E break accueille cinq passagers.

Elle dispose surtout d’un volume de coffre extensible de 670 à 1 820 litres. Spacieuse, elle bénéficie d’autre part d’innovations (comme le stationnement autonome) et de l’habitacle all exclusive de la berline.

A commencer par les deux écrans d’info-divertissement situés au cœur de la planche de bord. Mercedes, enfin, accompagne ce lancement de motorisations essence et diesel aux variations significatives, entre 150 et 333 chevaux, couplées à la transmission intégrale, en attendant une version hurlante préparée par sa filiale AMG.

A partir de 50 150 euros

Renault Grand Scenic : la vie en grand

Décidément, beaucoup d’actualités autour du Scenic cette année. 2016 inaugure en effet la quatrième dynastie du monospace au Losange, avec déjà des séries limitées Lounge et Edition One.

Depuis quelques semaines, l’empereur familial de Renault adopte en outre le mode sept places dans une carrosserie bien plus proportionnée que par le passé, en raison notamment de son empattement, copié-collé malin de la chic et longiligne Talisman.

Le Grand Scenic 4 dispose d’un volume de coffre de 765 litres sous tablette, et d’une modularité exemplaire. Les 23 cm gagnés sur la variante 5 places n’entament en rien le style et le dynamisme de cette mouture. Le Grand Scenic se chausse d’ailleurs des mêmes jantes, 20 pouces de série, et de teintes de carrosserie bi-ton en option, ornements qui font le succès du Scenic 4 compact depuis le printemps dernier.

Sur le plan mécanique, les moteurs essence et diesel débutent à 110 chevaux.

Tarif : à partir de 25 000 euros

Fiat Tipo SW : simplement efficace

Dans la foulée de sa révélation, la méconnaissable Fiat Tipo enfile une tenue de break, 4,57 m de long, avec en guise d’appât une dose de sobriété, des matériaux simples, et un bon rapport équipement/prix.

Les atouts techniques de cette formule SW reposent sur sa capacité de chargement, portée à 1 650 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Ils reposent également sur son seuil de chargement abaissé et sur son plancher modulable appelé Magic Cargo Box.

Cinq variantes de moteurs thermiques (de 95 à 120 chevaux) ainsi que quatre degrés de finitions sont disponibles : Tipo, Pop, Easy et Lounge. Dès l’entrée de gamme, la Tipo SW marque des points. Elle est équipée de six airbags, de la climatisation, de rétroviseurs extérieurs électriques.

Elle dispose par ailleurs de l’aide au démarrage en côte.

A partir de 15 490 euros

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux