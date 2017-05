Du haut de son atelier, installé dans sa maison à l’entrée du Pian, Aurore Bonneau, tapissière, peut contempler à loisir la vallée de la Garonne jusqu’aux confins des Landes… lorsqu’il lui reste des loisirs, car travaillant à domicile, son emploi du temps est largement rempli ! Fauteuils, chaises, canapés à recouvrir, rideaux, coussins, etc. y attendent leurs nouvelles parures.

Sa passion pour l’art et l’histoire, son goût pour le dessin et la peinture l’ont conduite à rechercher un métier en rapport.

Consultant le fichier des métiers de l’ONISEP, elle a alors un coup de cœur pour la tapisserie-ameublement en siège et suit ensuite une formation à la société philomathique.

Rénovation et co-rénovation

« Cet artisanat rejoint l’art, l’histoire, l’esthétique et me permet aussi de travailler seule à domicile, mais toujours en réseau. J’ai commencé à travailler à Bordeaux et cette clientèle m’a suivie car je me rends à domicile sur demande et gratuitement. Cela permet de présenter mes tissus sur place en fonction de la décoration intérieure, mais il est également possible de venir me rencontrer dans mon atelier du Pian, sur rendez-vous, ma clientèle locale étant en plein développement ».

Tissus de qualités

Aurore utilise des tissus de qualité (Osborne & Littlel, Casal, Aqua-Clean etc.) pour des intérieurs modernes, ou ameublement en rénovation, mais toujours adaptés à la vie familiale (tenue, nettoyage facile).

Concernant le mobilier en bois, elle effectue si nécessaire de petites rénovations (ponçage, peinture, vernis). Renouant depuis deux ans avec le dessin et la peinture, elle associe tissus et peintures pour créer des coussins qu’elle vend pour le moment à la boutique des Mauhargats à Saint-Macaire, ou sur demande.

Aurore Bonneau propose aussi dans son atelier de la « co-rénovation », une personne qui veut tapisser elle-même son fauteuil peut être conseillée, c’est une aide à la rénovation mais pas à la qualification. Devis possible ainsi qu’estimation sur photo.

Martine Brigot

Contacts : 06.28.35.30.99 facebook@aurorebonneautapissier