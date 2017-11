Les Unionistes avaient marqué 24 points aux Agenais lors de la dernière demi-heure du premier acte, sans en prendre un seul. Ces derniers auront marqué de leur côté 18 points secs aux locaux en vingt minutes à la reprise, ces derniers étant alors tout proche du K.-O. En infériorité numérique après l’expulsion de Marc Clerc, ils auront au moins su relever la tête alors que leur système de jeu était en perdition. Jean Baptiste Dubié aura occupé trois postes au cours de cette rencontre (centre, arrière puis ouvreur), une première à ce niveau. Il faudra enfin que chacun se persuade que les nombreux manquements en défense individuelle ont failli coûter très cher.

UBB 33-23 Agen

UBB : 3 essais Doubrère (23’), Jalibert (27’) et Marais (34’), 3 transformations Jalibert, 3 pénalités Jalibert (2’et 14’) et Talebula (69’) et drop Talébula (74’).

SUA : 3 essais Laporte (11’), Miquel (42’) et Tilsley (61’), transformation Verdu (61’) et 2 pénalités Lamoulie (49’ et 59’).

Union : 1/Païva 2/Pélissié 3/Cobilas 4/Jones 5/Marais 6/Diaby 8/Houston 7/Goujon 9/Doubrère 10/Jalibert 11/Fuatai 12/Talebula 13/Dubié 14/Fidow 15/Schoeman 16/Avei 17/Poux 18/Cazeaux 19/Woki 20/Gimbert 21/Naqalevu 22/Uberti 23/Clerc