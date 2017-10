Sur le papier au moins, l’affiche paraissait bien déséquilibrée et elle le fut. Comme, de plus, les Bazadais avaient à se faire pardonner leur sortie plutôt moyenne à Rochefort une semaine plus tôt, les choses ne tardèrent pas avec un premier essai signé Grégory Hallier dès l’entame. Les locaux encaissaient cependant dans la foulée un essai des visiteurs et ils se laissaient même un peu endormir par ces derniers, n’arrivant pas à faire une vraie différence avant les agrumes (22-10). Secoués à la mi-temps par le staff, ces derniers revenaient avec d’autres intentions et Paxkal Saldubehere montrait l’exemple en marquant par deux fois en moins de dix minutes.

Huit essais bazadais

Le trou était fait, restait à le conforter. Les locaux ne s’en privèrent pas en rajoutant trois essais en tout pour un total de huit au final. Les Ciel et Blanc ont fait le métier face à un adversaire finalement assez faible, empochant ainsi les cinq points attendus. Ils devront cependant élever leur niveau de jeu samedi soir prochain à Mérignac, pour leur premier derby de la saison, les banlieusards ayant à se faire pardonner leur non-match de Floirac.