La formation de Cognac/Saint-Jean d’Angély était annoncée “costaude”, et elle l’était. Athlétiques au niveau de leur pack, les Charentais montent petit à petit en puissance au sein de cette poule 2 et c’est pour l’heure, l’équipe qui a fait la plus forte impression face aux Stadistes, par sa dimension physique en tout cas. Leurs dirigeants souhaitent pouvoir accéder dès la saison prochaine à la poule élite de Fédérale 1 et l’équipe possède déjà de beaux arguments pour y postuler.

Face à une formation locale qui avait à déplorer une dizaine d’absents, les visiteurs démontraient très vite qu’ils n’étaient pas venus en Sud-Gironde pour lambiner. Ils menaient déjà 10-0 après quatre courtes minutes. Les Langonnais relevaient cependant la tête et ils revenaient à hauteur des visiteurs aux forceps après 20 minutes. Ces derniers reprenaient le large juste avant la pause (10-21), Davide Duca ajoutant trois points dans les arrêts de jeu.

Courage et application

La puissance et l’organisation de la machine charentaise faisaient merveille dès la reprise mais Pierre Julien ramenait les siens dans les points à la 49’ (20-26). Les Rouge et Blanc subissaient les assauts en résistant avec courage mais ils cédaient une quatrième fois à la 65’ avant de laisser dans la foulée les visiteurs venir cueillir ce qu’ils étaient venus chercher : le bonus offensif. Face à une formation qui devrait très vite s’emparer de la première place de la poule, le courage et l’application n’étaient manifestement pas suffisants pour les pensionnaires de Comberlin. Il y aura forcément des jours meilleurs et des adversaires plus à leur portée, mais pour espérer prendre des points, il faudra aussi récupérer quelques pensionnaires de l’infirmerie.