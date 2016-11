Floirac Face à Bon Encontre, Floirac s'en sort bien

A la 56’, et alors que Bon-Encontre/Boé menait 23 à 10, on ne donnait pas cher des chances de Floiracais manifestement à la peine lors de cette confrontation. Ces derniers revenaient cependant à l’énergie à l’heure de jeu avant de laisser Quintin Ferreira les remettre à flot grâce à deux dernières pénalités, six points qui leur permettaient de revenir à hauteur des visiteurs pour finalement arracher un nul semblant convenir aux deux formations. Reste que les Floiracais laissent échapper de nouveaux points à domicile, le tout alors que les gros de la poule ne se sont pas encore présentés dans leur antre.

Quasi inespéré

Les visiteurs auront donc fait la course en tête durant la quasi-totalité de cette rencontre si l’on excepte dix courtes minutes en deuxième partie du premier acte. Plutôt joueurs, les Lot-et-Garonnais ont fait belle impression, allant jusqu’à faire s’interroger sur leur classement. Ils ont longtemps espéré pouvoir s’imposer en Gironde avant ce retour quasi inespéré des locaux. Et ces derniers seront dimanche à Montauban, tout sauf une partie de campagne.