Partout en France, depuis 2014, des expositions, des spectacles et des cérémonies sont organisés pour commémorer le Centenaire de la Première Guerre Mondiale.

La commune de Toulenne, en partenariat avec le Comité du Souvenir, propose de (re) découvrir cette page d’Histoire grâce à une exposition de documents et d’objets ayant appartenu à des poilus, témoignant de la Grande Guerre et de ses conséquences au niveau local.

Au travers de la visite de cette exposition par les enfants de cinq classes de l’école Georges-Brassens de Toulenne et ceux d’autres communes avoisinantes, le souvenir des soldats morts pour la France et de ce qu’ils ont fait sera perpétué, permettant ainsi de garder en mémoire cette tragédie et de comprendre pourquoi nous avons tous le devoir de préserver la paix. Le public est aussi invité à se remémorer l’histoire de cette guerre qui devait être la dernière.

Jusqu’au samedi 18 novembre, exposition à l’Espace culturel de 9h à 12h et de 14h à 17h sur la première guerre mondiale. Collections d’armes, d’objets, de costumes et de matériels utilisés durant la Guerre 14-18. Vernissage de l’Exposition mardi 14 novembre 2017 à 18h30.