Une exposition de photographies anciennes « Que sommes nous devenus » est à découvrir à la Capitainerie jusqu’au 30 septembre. Ces photos relatent la vie passée de ces péniches, pour le transport des marchandises (céréales, vin, sel, hydrocarbures, pâte à papier, matériaux de construction…).

Retour du fret sur le canal ?

Quelques embarcations ont disparu mais la plupart ont depuis entamé une seconde vie : lieu d’habitation, restaurant, etc. À une plus petite échelle la vie s’organise au port de Castets avec une soixantaine de bateaux qui ont jeté l’ancre ; et pourtant depuis quelque temps, on reparle sérieusement du retour du fret sur le canal ! Une étude récente menée par VNF (Voies Naviguables de France), les conseils régionaux de la Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie et le port de Bordeaux montre la faisabilité du projet : une trentaine d’entreprises des agglomérations d’Agen, Bordeaux et Toulouse portent un intérêt au retour du trafic sur le canal. Selon une étude, les 600.000 tonnes détournées de la route représenteraient 300 camions en moins sur la rocade !

