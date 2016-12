En cette période marquée par le centenaire de la première guerre mondiale, la ville de Saint-Macaire a choisi de s’associer aux commémorations en proposant une exposition originale qui concerne la Grande Guerre. Elle fait écho aux débats d’aujourd’hui « celle de la propagande, où il apparaît que la vérité est toujours la première victime des manipulations qui ont pour but de justifier la guerre, dénoncer l’ennemi, financer la lutte, rallier les populations ou vanter le mérite des armes ».

Une manipulation psychologique

Cette exposition initiée par Stéphane Barry, docteur en histoire, Jean-Marie Billa architecte et ancien maire de Saint-Macaire, présente 120 reproductions d’affiches originales de la riche collection mise à disposition par Vincent Callot, collectionneur passionné et averti.

Ces affiches appellent principalement à soutenir nos armées, à prendre des bons de souscriptions et s’apparentent pour beaucoup d’entre-elles à ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui de façon édulcorée une campagne publicitaire. « Il s’agit véritablement de manipulation psychologique, ce qui est la définition de la propagande, pour forcer les esprits à adhérer à des valeurs et à un régime qu’ils n’ont pas véritablement choisi. La violence et la haine de l’autre sont explicitées dans la plupart des messages délivrés.

Cette exposition, visible jusqu’au 15 décembre, est remarquable à la fois par sa qualité, sa pertinence avec des documents extrêmement rares.

Martine Brigot